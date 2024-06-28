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Elazığ'da çocuklarının gözü önünde eski karısını 13 yerinden bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ&#039;da çocuklarının gözü önünde eski karısını 13 yerinden bıçakladı
Elazığ, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da E.E.K. boşandığı eşini 13 yerinden bıçakladı. Olay çocuklarının gözü önünde gerçekleşirken böbreği, dalağı ve bağırsağı alınan kadın hayatta kalma savaşı veriyor. 

Elazığ'da meydana gelen olayda eşinden boşanan E.E.K., çocuğunu bırakmak için Y.B.Ç.'yi aradı. Binanın önüne gelen E.E.K., çocuğun gözü önünde eşi Y.B.Ç.'yi (27) 13 yerinden bıçakladı.

Y.B.Ç., Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Böbreği, dalağı ve bağırsağının bir bölümü alınan Y.B.Ç.'nin yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, E.E.K., olayın ardından gözaltına alındı.

Elazığ'da çocuklarının gözü önünde eski karısını 13 yerinden bıçakladı - 1. Resim

Şahıs, emniyetteki işlemlerinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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