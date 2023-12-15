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    Elektroşokla ava rekor ceza

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Elektroşokla ava rekor ceza
    Balık, Elektroşok

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde elektroşokla balık avlayan 3 kişiye 732 bin lira ceza uygulandı. Öte yandan avda kullanılan malzemeler Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

    Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göl sularında yasa dışı olarak elektroşok yöntemiyle tatlı su balığı avcılığı yaptığı belirlenen 3 kişiye toplam 732 bin lira idari para cezası uygulandı.  

    3 KİŞİ YAKALANDI

    Beyşehir Gölü Milli Parkı sınırları içerisindeki Beyşehir’e bağlı Gölkaşı Mahallesi kıyısında Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekiplerinin müşterek olarak gerçekleştirdiği denetimlerde yasak olmasına rağmen göl sularına elektrik akımı verilmek suretiyle elektroşok yöntemiyle tatlı su balığı avcılığı yaptığı ve sahile bir ticari araçla geldiği tespit edilen 3 kişi yakalandı.

    732 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

    Denetimlerde elektroşok yöntemiyle avlandığı belirlenen çuval içerisinde sazan balıkları ile yasa dışı avlanmada kullanılan 1 adet invertör cihazı (elektroşok cihazı), 1 akü,  balıkları sudan çıkarmada kullanılan 1 kepçe ele geçirildi. Üç avcı hakkında işlem başlatılırken toplamda 732 bin liralık idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

     

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