Ekim 2014'te CHP'den istifa eden Emine Ülker Tarhan, 12 yıl sonra yeniden partisine döndü. Tarhan'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

CHP eski Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Ekim 2014'te partisinden istifa etmişti.

Tarhan, o dönem yaptığı yazılı açıklamada ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle 2015 Genel Seçimleri'nin olağanüstü önem kazandığını ifade etmiş, seçim yenilgileri ve yapılan hatalardan dersler çıkartılması konusunda yaptığı çağrının görmezden gelindiğini belirtmişti. Kurultay'ın bir koltuk kapma yarışına çevrildiğini savunan Tarhan, CHP yönetimini halkın duyarlılıklarından kopuk bir muhalefet anlayışında ısrar etmekle suçlamıştı.

Dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Tarhan'ın partisinden istifasına ilişkin, "Sağlık olsun. Normal beklediğimiz bir şeydi" demişti.

Emine Ülker Tarhan, 12 yıl sonra CHP'ye döndü! Rozetini Özgür Özel taktı

Tarhan'a CHP Grup Toplantısı'nda parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Tarhan yaptığı ilk açıklamada "Zaman geçti. Gençler büyüdü, biz yaşlandık. Neyse ki yaşananların ağırlığı karşısında öfkelenebilme yeteneğimizi henüz kaybetmedik. Cevaplarını bildiğimiz ama bünyemizin kaldırmadığı bir sürü soru var. Hayat sürprizlerle doludur." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası