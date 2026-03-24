Emine Ülker Tarhan, 12 yıl sonra CHP'ye döndü! Rozetini Özgür Özel taktı
Ekim 2014'te CHP'den istifa eden Emine Ülker Tarhan, 12 yıl sonra yeniden partisine döndü. Tarhan'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.
- Ekim 2014'te istifa eden Tarhan, o dönem parti yönetimini seçim yenilgilerinden ders çıkarmamakla eleştirmişti.
- Dönüşüne ilişkin yaptığı ilk açıklamada Tarhan, "yaşananların ağırlığı karşısında öfkelenebilme yeteneğimizi henüz kaybetmedik" dedi.
CHP eski Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Ekim 2014'te partisinden istifa etmişti.
Tarhan, o dönem yaptığı yazılı açıklamada ülkenin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle 2015 Genel Seçimleri'nin olağanüstü önem kazandığını ifade etmiş, seçim yenilgileri ve yapılan hatalardan dersler çıkartılması konusunda yaptığı çağrının görmezden gelindiğini belirtmişti. Kurultay'ın bir koltuk kapma yarışına çevrildiğini savunan Tarhan, CHP yönetimini halkın duyarlılıklarından kopuk bir muhalefet anlayışında ısrar etmekle suçlamıştı.
Dönemin CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Tarhan'ın partisinden istifasına ilişkin, "Sağlık olsun. Normal beklediğimiz bir şeydi" demişti.
YILLAR SONRA GERİ DÖNDÜ
Tarhan yaptığı ilk açıklamada "Zaman geçti. Gençler büyüdü, biz yaşlandık. Neyse ki yaşananların ağırlığı karşısında öfkelenebilme yeteneğimizi henüz kaybetmedik. Cevaplarını bildiğimiz ama bünyemizin kaldırmadığı bir sürü soru var. Hayat sürprizlerle doludur." dedi.