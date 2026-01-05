Adana'nın Kozan ilçesi Safkan İngiliz ve Arap atlarının üretim üssü haline geldi. Yarışlara hazırlanan atların en ucuzu 1 milyon lira değerinde.

At üretiminde Şanlıurfa ve Bursa'nın ardından Adana'nın Kozan ilçesi uzun yıllardır dikkat çekiyor. Kozan ilçesinde at tutkunları atalarından gelen at üretimi ve yarış atı yetiştirme rolünü yaklaşık 30 yıldır kurdukları çiftliklerde üstleniyor.

"TABAN FİYAT 1 MİLYON TL"

ilçedeki çiftlik sahiplerinden Ahmet Atakan, atların bir milyondan başlayan ve üst sınırı olmayan fiyatlarda değerleri olduğunu söyledi.

At üreticisi Ahmet Atakan "Bu atların özellikleri safkan Arap ve İngiliz atı olmalarıdır. Bu bölgede 6'ya yakın çiftlik var ve çok değerli safkan atlar yetiştiriliyor. Çok değerli taylar hipodromlarda kendilerini ispatladı. Anneden doğan taylar kısa vadede yarışlarda başarı göstererek çok değerli hale geliyor. Türkiye Jokey Kulübü çok değerli alımlar yapıyor. Sahaya gidecek iyi bir tayın taban fiyatı 1 milyondan başlıyor, üst sınırı yok. Derece yapmış, kendini ispat etmiş bir tay çok daha değerli oluyor" dedi.

"ÇOK DEĞERLİ TAYLAR YETİŞTİRİLİYOR"

Adana bölgesinin mevsim açısından avantajlı olduğuna değinen Atakan, "12 ay yeşil alan var ve üretim için çok uygun. Sıcaktan etkilenmeden yetiştiriyoruz. Atların doğum sancıları başladığında yaşanan duygu anlatılmaz, o mutluluk bambaşka. Önemli olan sağ salim doğmaları. Ondan sonraki süreç anne ve tay arasında gelişiyor. Kozan'da çok iyi taylar yetişti. Burada önemli üreticiler var. Çok değerli taylar yetiştiriyorlar ve hipodromlarda önemli başarılar elde ettiler. Bu bölgede 25-30 tay sahaya iniyor. Raci Atlı antrenörlüğünde, çok kıymetli bir ustayla sahaya hazırlanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Bölgede at çiftliklerini ziyaret eden ve ata sporu biniciliğe ilgisi olan Sümeyye Koç ise her hafta çiftliğe geldiğini belirterek atları çok sevdiğini kaydetti.

