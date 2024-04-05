Erdoğan'ın imzasıyla sürpriz hamle! Türkiye silah geliştiren ülkeler liginde gözünü zirveye mi dikti?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi. Silahlanma yarışını durdurmayı hedefleyen bu anlaşmadan çekilmesi, Türkiye'nin silah geliştiren ülkeler liginde gözünü zirveye diktiği şekilde yorumlara neden oldu.

5 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye, Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekildi.

8 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Böylece Türkiye, 1990 yılında Paris'te imzalanan ve Soğuk Savaş'taki silahlanma yarışını durdurmayı amaçlayan anlaşmadan çekilmiş oldu. Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı, 8 Nisan'da yürürlüğe girecek.

BAKAN FİDAN İŞARET ETMİŞTİ

NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde konuşan Bakan Fidan, "Avrupa Birliği (AB), NATO içerisinde giderek daha belirleyici pozisyona ulaşırken; AB'nin topluluğun geri kalanını dışarıda bırakması, AB üyesi olmayan ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına ve stratejik perspektiflerine yeterli dikkati vermemesi gibi sorunlu bir konu var. Bu giderek daha belirginleşen ve gündemimizi daha fazla meşgul eden bir mesele haline geliyor." dedi.

SİLAHSIZLANMAYI GARANTİ EDEN ANLAŞMALAR TERK EDİLİYOR

Avrupa'nın güvenliğini tehdit eden Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Kıta Avrupası üzerindeki baskıyı artırmak isteyen Rusya, Kasım 2023'te anlaşmadan resmen çekildiğini duyurmuş ve buna cevap olarak NATO da Kasım 2023'te anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı.

Anlaşma, NATO ve eski Varşova Paktı üyelerinin konvansiyonel silah kapasitelerini, 20,000 tank, 30,000 zırhlı muharebe aracı, 20,000 ağır topçu parçası, 6,800 muharebe uçağı ve 2,000 saldırı helikopteri ile sınırlıyordu. Bununla beraber anlaşmaya üye olan ülkeler, silah kapasitelerinin diğer üye ülkeler tarafından gerektiğinde denetlenmesine ve düzenli raporlanmasına imza atıyordu.

"ÖLÜ BİR ANLAŞMAYA DÖNDÜĞÜ İÇİN ÇEKİLME KARARI ALINDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararını Türkiye gazetesine yorumlayan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Emrah Kaya, "Rusya, 2023'te bu anlaşmadan çekildi. Sonra da ABD ile NATO çekilme kararı aldı. Bu süreçte Türkiye, tarafların anlaşmadan çıkmasına karşıydı. Şimdi ise bir önemi kalmadığı, yani ölü bir anlaşmaya döndüğü için çekilme kararı aldı." yorumunu yaptı.

SİLAHLANMA YARIŞI HIZ KAZANIYOR

Dünyanın çok kutupluluğa evrilmesine paralel olarak inşa edilmekte olan yeni dünya düzeninde bir kutup olarak konumlanmaya hazırlanan aktörler, silahlanma yoluna gidiyor. Bunun temel nedeni güçten düşen emperyal devletlerin büyük güç olma idealiyle hareket eden ülkeleri baskı altına alması.

Uzmanlara göre Türkiye'nin kararının arkasında da saldırgan emeller bulunmuyor ve Türkiye, güvenliğini sağlamak için yeni nesil konvansiyonel silahlar geliştirme ve temin etme yoluna gidebilir. Böylece Türkiye, zaten envanterinde var olan konvansiyonel silahları yeni bir seviyeye ulaştırabilir.

"AMAÇ SALDIRGANLIK DEĞİL CAYDIRICILIK"

Dr. Kaya, "Küresel siyasette silahlanma yarışı hız kazandı. Türkiye gibi çok kutuplu dünyada kutup olmak isteyen ülkeler de kendi güvenliklerini sağlayacak adımları atmak zorunda. Buna yeni nesil konvansiyonel silahlar ile Türk ordusunun envanterinin güçlendirilmesi de dahil. Amaç ise saldırganlık değil caydırıcılıktır." dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE GELİŞMELER YAŞANDI

Savunma sanayisinde devrim niteliğnde atılımlar gerçekleştirerek önemli konvansiyonel silahlar geliştiren Türkiye, son yıllarda Bayraktar-TB2 insansız hava araçları ile İHA sektöründe öncü ülkelerden biri haline geldi. İlk milli muharip uçağı KAAN ise ilk uçuşunu 21 Şubat'ta gerçekleştirdi. KAAN'ın 2028'de seri üretime başlaması planlanıyor.

Türk savunma sanayisinde tarihi gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan Türkiye'nin çekilmesini içeren kararı imzalaması, Ankara'nın konvansiyonel silahlar konusunda da yeni atılımlar gerçekleştirebileceğine işaret ediyor.

Türkiye'nin silahlanma yarışında elini rahatlatmak için anlaşmadan çekilme kararı aldığını öne süren Dr. Kaya, "İHA/SİHA konusunda bir devrim yaşandı. Milli muharip uçak Kaan ile havacılıkta atılan adımlar taçlandırıldı. Şimdi konvansiyonel silahlarda yeni bir aşamaya geçiliyor." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ NE?

Mevcut durumda yeni nesil konvansiyonel silahlar, büyük güçler tarafından orta ve küçük güçlere karşı tehdit aracı olarak kullanılıyor. Dünya genelinde çatışmaların artması ise devletleri, kendi güvenliklerini temin edecek adımlar atmaya yönlendiriyor. Türkiye'nin kararı da uzmanlar tarafından Türkiye'nin konvansiyonel silahlar geliştirebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

"TÜRKİYE EN İYİ SİLAHLARA SAHİP OLMALI"

Türkiye Gazetesi'ne konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Kadir Ertaç Çelik, "Uluslararası sistem bir dönüşümden geçiyor. İnşa edilmekte olan yeni düzende devletler silahlanma yoluna gidiyor. Büyük güç olmak isteyen Türkiye de kapasitesini artırarak talip olduğu role hazırlamak zorunda. Bu kapsamda Türkiye, kendi güvenliğini sağlamak için en iyi silahlara sahip olmalı. Bu çerçevede Ankara, yurtdışından uzmanlar getirmek suretiyle yeni girişimle başlatabilir. 5-6 yıl sonra bugün hayal olan pek çok gelişme gündeme gelebilir ve Türkiye, konvansiyonel silahlar geliştiren ülkeler ligine girebilir." yorumunu yaptı.

Sözlerinin devamında Dr. Çelik, "Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemleri'ni aldığı süreç, Ankara'nın egemenliğini ve güvenliğini ilgilendiren konularda kimseye boyun eğmediğini çok net bir şekilde gösterdi. Benzer bir tutum, ilerleyen dönemde konvansiyonel silahlar konusunda da sergilenebilir." dedi.