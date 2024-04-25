Erdoğan'dan Steinmeier'e teklif: Engelleri değil ortak üretimi konuşalım

Alman Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan “Almanya ile bundan sonra engelleri değil ortak üretimi konuşacağımızı umuyorum” dedi. Cumhurbaşkanı, “Türk-İsrail ticaret ilişkileri” sorusuna ise “O iş bitti” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretinin üçüncü gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier’ı Beştepe’de resmî törenle karşıladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"DAHA ETKİN İŞ BİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

İki ülkenin, ilişkileri geliştirme konusunda hemfikir olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Güvenlikten ekonomiye her alanda yoğun ilişkilere sahibiz. 50 milyarlık ekonomik ilişki hacmini 60 milyara çıkarmayı hedefliyor, savunma sanayisindeki kısıtlamaları artık gündemimizden çıkaralım istiyoruz. Engelleri değil bundan sonra ortak üretimi konuşacağımızı ümit ediyoruz. Turizmdeki iş birliği gelişmekte. 6 milyon Alman’ı ağırladık. Bu rakamın daha yukarı çıkacağına inanıyorum.

Avrupa ile birlikte Almanya’da yükselen İslam düşmanı örgütlere ilişkin endişemiz giderek artıyor. Solingen benzeri saldırıda dört kardeşimizi kurban verdik. Hadisenin tamamen aydınlatılması konusunda beklentimizi paylaştım. Terör örgütleri ile mücadeleye de değindik. Daha etkin iş birliğine ihtiyacımız var. Dayanışma beklediğimizi ifade ettim. Türkiye AB ilişkileri de yer aldı gündemimizde. Atılması gereken adımları ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanı ile küresel meseleleri konuştuk. Gazze’deki zulmün son bulması çağrımızı tekrarladım. Netanyahu, sırf siyasi ömrünü uzatmak adına kendi vatandaşları dâhil tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor. Katliamı gündemden düşürme çabalarına prim verilmemeli. Barışa yönelik tehdidin arttığının herkes bilincinde. Geçtiğimiz hafta tırmanan gerilim en çarpıcı örneğidir. Izdırap, nesiller geçse de unutulmayacak. İlk günden kararlı cesur duruş sergiledik. Ateşkesin sağlanması, kesintisiz ve yeterli insani yardımın Filistin halkına ulaştırılmasına yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz."

BİRBİRİMİZ İÇİN VAZGEÇİLMEZİZ

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier da iki ülke ilişkilerinin çok uzun geçmişe dayandığını belirterek “Bu ilişkiler sadece devletler arasındaki ilişki değil insani ilişkiler özel kılıyor. Tarihi bağlarımız son derece güncel. Bu kadar yoğun ilişki yoktur dünyada. İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz, birbirimize ihtiyacımız var. 3 milyon Türk dört kuşak önce Almanya’da yaşıyor. Onların öyküleri bizim ülkemizi şekillendiriyor. 100 yıl süren ilişkilerimizin daha başarılı ve geleceğe dönük olmasını arzu ediyorum” dedi.

Steinmeier, deprem bölgesinde yeniden inşa çalışmalarının de takdire şayan olduğunu söyledi.

Gazze’deki insani durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Alman Cumhurbaşkanı “Savaşın bölgeye yayılmasını önlemeliyiz. Filistinliler için siyasi bir perspektif olmadan orta ve uzun vadede İsrail için de güvenlik sağlanamaz. Dolayısıyla tek çözüm iki devletli çözüm” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Steinmeier’e, Almanya İmparatoru 1. Wilhelm’in, 26 Ocak 1884’te Sultan 2. Abdülhamid’e gönderdiği mektubun birebir basımını hediye etti.

İSRAİL İLE TİCARET BİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ticaretle ilgili bir soru üzerine “Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. Ticaret Bakanı’mız bunu açıkladı” dedi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarında 45 bin Filistinliyi katlettiğini belirten Erdoğan “Bu rakamı bir kenara koymamız söz konusu olamaz. Burada ağır bir manzara var, bu manzarayı Alman dostlarımızın görmesi lazım. Gazze yerle yeksan olmuş durumda. Tüm Batı İsrail’in yanında yer alıyor. Saldırılarının karşısında Gazze’nin böyle bir imkânı yok. Biz şu anda rehine takası noktasında gayret içindeyiz. Temenni ederiz ki, bu takasla başarılı olalım” diye konuştu.