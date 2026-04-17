Erzincan’da deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.1, Kandilli Rasathanesi ise 4 olarak açıkladı.

Türkiye’nin farklı noktalarında depremler meydana gelmeye devam ederken, sarsının son adresi Erzincan oldu. Deprem sonrasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi’nden açıklamalar peş peşe geldi.

AFAD, depremin merkez üssünü Erzincan Üzümlü olarak işaret eden AFAD, depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 10.94 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Erzincan Küçükkadagan işaret ederken, depremin büyüklüğünü 4, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

