Erzincan'da korkutan deprem! İlk veriler geldi

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 19.29 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD ve Kandilli, depreme yönelik verileri açıkladı.

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin üzerinden bir sene geçti. Yaşanan afette 53 binden fazla insan canından oldu, 107 bin 204 kişi de yaralandı.

Tüm yurdu afet korkusu sarmışken, deprem bölgesinden yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Erzincan'ın Tercan ilçesinde korkutan bir deprem meyana geldi.

ERZİNCAN 3,1 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3.1 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu. Saat 19.29 sıralarında meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin yerini Beykonak-Tercan ilçeleri ve büyüklüğünü de 3,1 olarak açıklarken, yerin 3,7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bilgisine ulaşıldı.