Erzincan'da maden faciasında siyanür endişesi sürüyor! Bakanlık laboratuvar sonuçlarını açıkladı

Erzincan'da altın madeninde meydana gelen heyelan faciası 'siyanür' tehlikesine ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Maden sahasında yapılan son ölçümlerde su ve toprak analizlerinde olumsuzluğa rastlanmadığını bildirildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat'ta yaşanan heyelan faciası sonrasında 9 madenci için arama çalışmaları sürüyor. Türkiye'deki ABD'li SSR şirketinin madeni işleten müdürü tutuklandı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Heyelan sonrasında en önemli konuların başında 'siyanür' endişesi geliyor. Toprak ve nehir sularında siyanür tespiti için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı titiz çalışma gerçekleştiriyor. Bakanlık bölgeden alınan son numunelerle gerçekleştirilen laboratuvar testlerine ilişkin sonuçları açıkladı.

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Maden sahasındaki 8 teknik ekip; 2 georadar, 1 multistation ve 2 sensör ile 9 farklı bölgeden alındığı su ve toprak numuneleri, 3 ayrı laboratuvarda tüm detaylarıyla analiz etti.

Bakanlık ekiplerince titizlikle yürütülen çalışmalarda; bölgede bulunan yeraltı suyu gözlem kuyularında, kazadan önce de yürütülen izleme sonuçları ile kazadan sonra yapılan analiz sonuçları da karşılaştırıldı. Analizde yeraltı sularında ağır metaller bakımından da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

HAVADA DA SİYANÜR BAKIMINDAN OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEDİ

Bakanlık teknik ekipleri, su ve toprağın yanı sıra bölgedeki hava kalitesini de, 2’si tesis yakınında, 4’ü İliç’te olmak üzere toplam 6 hava kalitesi izleme istasyonunda sürekli olarak takip ediyor. Yapılan incelemelerde hava kalitesinde de siyanür kaynaklı bir olumsuzluğun tespit edilmediği bildirildi.

GEÇİCİ DEPOLAMA ALANLARI BELİRLENDİ

Öte yandan bölgedeki toprak kayması sonucu akan malzemenin geçici olarak depolanacağı alanlar da belirlendi. Geçirimsizliğin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar, Bakanlık gözetiminde yapılarak, mevcut alanda sızdırmazlık şartları sağlandı, bölgeye akan malzemenin hazırlanan bu alana transferi başladı.