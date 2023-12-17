Erzurum'da kar yağışının ardından zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

17 Aralık 2023 20:11 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 20:12

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yüksek kesimlerdeki kar yağışı birçok noktada hayatı olumsuz etkilemiş durumda. Bu noktalardan biri de en soğuk yerlerden biri olan ve karın en etkilş olduğu Erzurum oldu.

Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki 2. Vaniefendi Sokak'ta, 2 hafif ticari araç, 1 kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti.

Yaralının bulunmadığı kazada, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan kayganlaşan yokuşta belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.