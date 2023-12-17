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    Erzurum'da kar yağışının ardından zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Erzurum&#039;da kar yağışının ardından zincirleme kaza! 8 araç birbirine girdi
    Kaza, Erzurum

    Erzurum'da, öğleden sonra etkili olan kar yağışı trafiği felç etti. Yolu kayganlaşması sonucu 8 aracın karıştığı bir zincirleme kaza yaşandı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yüksek kesimlerdeki kar yağışı birçok noktada hayatı olumsuz etkilemiş durumda. Bu noktalardan biri de en soğuk yerlerden biri olan ve karın en etkilş olduğu Erzurum oldu.

    Merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi'ndeki 2. Vaniefendi Sokak'ta, 2 hafif ticari araç, 1 kamyonet ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza gerçekleşti.

    Yaralının bulunmadığı kazada, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Öte yandan kayganlaşan yokuşta belediye ekipleri tuzlama çalışması yaptı.

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