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    Televizyon programında ün kazanmıştı! Hapis cezasıyla aranan suç makinesi çıktı

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    Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Televizyon programında ün kazanmıştı! Hapis cezasıyla aranan suç makinesi çıktı
    Denizli, Televizyon

    Denizli'de 17 suç kaydı bulunan ve 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Şahin Karasoy'un İstanbul'da günlerce televizyon programına çıktığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT ekipleri tarafından takibe alınan ve bir süre öncede günlerce televizyon programlarına çıkarak ün kazanan Şahin Karasoy’un (59), 17 farklı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

    Televizyon programında ün kazanmıştı! Hapis cezasıyla aranan suç makinesi çıktı

    Birden fazla kişiyle tehdit suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Karasoy, JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karasoy, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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