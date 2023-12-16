Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Afyonkarahisar’da facianın eşiğinden dönüldü! Midibüs devrildi: 24 yaralı var

    Afyonkarahisar’da facianın eşiğinden dönüldü! Midibüs devrildi: 24 yaralı var

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Afyonkarahisar’da facianın eşiğinden dönüldü! Midibüs devrildi: 24 yaralı var
    Afyonkarahisar, Kaza, Midibüs

    Afyonkarahisar’da aşırı yağmurda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen midibüs devrildi. Korku dolu anların yaşandığı kazada 24 kişi yaralanırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Kaza, kent merkezine bağlı Susuz Beldesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde aldığı yolcular ile İscehisar ilçesine harekete eden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ZC 378 plakalı midibüs, şiddetli yağmurda kayarak yoldan çıktı. 

    Karşı şeride geçen araç şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 24 kişi yaralandı.  Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

    Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...