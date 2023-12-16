Afyonkarahisar’da facianın eşiğinden dönüldü! Midibüs devrildi: 24 yaralı var

16 Aralık 2023 22:03 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 22:04

Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza, kent merkezine bağlı Susuz Beldesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde aldığı yolcular ile İscehisar ilçesine harekete eden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ZC 378 plakalı midibüs, şiddetli yağmurda kayarak yoldan çıktı.

Karşı şeride geçen araç şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 24 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.