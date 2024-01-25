Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Esenyurt'ta eski koca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında, Ömer A. eski eşi Muradiye A.'yı bıçakladı. 9 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Bıçaklayan eski koca Ömer A.'nın ise olay sonrası kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda Ömer A. eski eşi Muradiye A.'yı bıçakladı.

    9 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

    OLAY SONRASI İNTİHAR ETTİ

    Eski eşini bıçaklayan Ömer A.'nın ise olay sonrası kendini asarak yaşamına son verdi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Esenyurtİntihar
    Haberler > Gündem > Esenyurt'ta eski koca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin maliyetini açıkladı - GündemProf. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin maliyetini açıkladıAkdeniz'de sır ölümler artıyor! Antalya'dan sonra KKTC... Sahiller ceset doldu - GündemAkdeniz'de sır ölümler artıyorRusya'dan düşen uçakla ilgili BMGK'ya acil çağrı - GündemRusya'dan düşen uçakla ilgili BMGK'ya acil çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İran'la yeni sınır kapıları hamlesi gündemde - Gündem'İran ile yeni sınır kapıları gündemde'Hatay’da servis minibüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralı - GündemHatay’da servis minibüsü ile tır çarpıştı: 12 yaralıEskişehir'de aranan 108 şahıs yakalandı - GündemEskişehir'de aranan 108 şahıs yakalandıMalatya’da zehir tacirlerine büyük darbe - GündemMalatya’da zehir tacirlerine büyük darbeDolandırıcılar 'eski davulları' kıymete bindirdi: 150 liraya alıp 20 milyon liraya satıyorlar - Gündem150 liraya alıp 20 milyon liraya satıyorlarSeçil Erzan davasında bilirkişi raporu: En çok Arda Turan ile konuşmuş - Gündemİşte dosyaya giren WhatsApp konuşmalarının tamamıPolis Taksim Meydanı'na çıktı, herkese tek tek dağıttı - GündemYer: Taksim... Polis meydana çıktı, herkese tek tek dağıttı
    Sonraki Haber Yükleniyor...