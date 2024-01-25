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Esenyurt'ta eski koca dehşet saçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde saat 00.00 sıralarında, Ömer A. eski eşi Muradiye A.'yı bıçakladı. 9 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı. Bıçaklayan eski koca Ömer A.'nın ise olay sonrası kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi.
Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde gece yarısı meydana gelen olayda Ömer A. eski eşi Muradiye A.'yı bıçakladı.
9 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
OLAY SONRASI İNTİHAR ETTİ
Eski eşini bıçaklayan Ömer A.'nın ise olay sonrası kendini asarak yaşamına son verdi.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı