Gizli bölmede sakladıkları sırra kadem bastı Uzun yıllar Almanya’da çalıştıktan sonra emekli olan ve 1999 yılında Türkiye’ye yerleşen 88 yaşındaki Abdulmuttalip Koç, Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Yüzde 80 oranında görme ve duyma engelli olan Koç, eşinin vefatının ardından zor bir süreçten geçti.

Gizli bölmede sakladıkları sırra kadem bastı Koç’un eşi Güllü Koç, uzun süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle geçen yıl 2 Aralık’ta hayatını kaybetti. Yaşlı adam, eşinin vefatının ardından yaklaşık 25 gün boyunca hastane ve cenaze işlemleriyle ilgilendi.

Gizli bölmede sakladıkları sırra kadem bastı Cenaze sürecinin sona ermesinin ardından evine dönen Koç, 14 Aralık’ta evinde sakladığı ziynet eşyalarını kontrol etmek istedi. Komodinin içine özel olarak yaptırdığı gizli bölmeyi açan Koç, burada muhafaza ettiği altınların yerinde olmadığını fark etti.

Gizli bölmede sakladıkları sırra kadem bastı Yaklaşık 1 kilogram olduğu belirtilen altınların kaybolduğunu düşünen Koç, durumu polis ekiplerine bildirdi. Koç, evin kapısında herhangi bir zorlama izi bulunmadığını, anahtarın yalnızca eşinin iki kardeşinde olduğunu ve altınların saklandığı yeri de sadece onların bildiğini öne sürdü.

Gizli bölmede sakladıkları sırra kadem bastı İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli olarak gösterilen akrabaları gözaltına aldı. Ancak yapılan incelemelerde somut delile ulaşılamaması ve parmak izi tespit edilememesi nedeniyle şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

