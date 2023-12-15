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    Eşini rehin aldı! Özel harekat polisi kurtardı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Makbule Dilagah Metecan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Eşini rehin aldı! Özel harekat polisi kurtardı
    Operasyon, Rehine

    Kırklareli’nde eşini silahla rehin tutan şahıs eve özel harekat polislerin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde eşini silah zoruyla rehin tutan şüpheli eve giren polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katında ikamet eden P.B. ile eşi E.B. arasında tartışma çıktı.

    Silahla evin içinde ateş eden P.B. tehdit ettiği eşinin evden çıkmasına izin vermedi.

    Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayan P.B, evde birini öldürdüğünü belirtmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ÇAĞRILDI

    Şüpheli, bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık 5 saatlik ikna çalışmalarına karşılık vermedi. Bunun üzerine olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı.

    Ekipler girdikleri evde P.B'yi gözaltına aldı. Şüphelinin psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

    Kadın, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü, şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da bölgeye gelerek çalışmaları takip etti.

     

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