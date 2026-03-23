Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen ve çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, aralarında eski bakanlar Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk’un da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Bakan Akın Gürlek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi Oğlakçı mevkiinde çok sayıda aracın karıştığı kaza korkuttu.

Trafik kazasında aralarında Aydınlı Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç ile kızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da aralarında bulunduğu 8 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine kolluk birimleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Atilla Koç ve Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara'da hastaneye kaldırıldı.

Diğer 6 yaralı ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir’de bu gece meydana gelen zincirleme trafik kazasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma başlatılmıştır. Kazadan etkilenen önceki dönem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Atilla Koç, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile birlikte kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazadan etkilenen tüm yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

