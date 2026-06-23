Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir evin bahçesine düşen yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki insansız hava aracı (İHA), büyük paniğe neden oldu. Evin yaklaşık 10 metre yakınına düşen ve ardından alev alan hava aracı kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri İHA'nın kime ait olduğunu belirlemek için inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde bir evin bahçesine düşen insansız hava aracı (İHA) paniğe neden oldu.

Musa Zilan'a ait evin arkasındaki fındık bahçesine düşen ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığında olduğu değerlendirilen İHA, düşmenin ardından alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Büyük bir gürültüyle yere çakılan hava aracının parçaları çevreye saçılırken, İHA'nın evin yaklaşık 10 metre yakınına düşmesi ise olası bir faciayı önledi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM 5 gün içinde ikinci kez bulundu! Karadeniz kıyısında İHA gizemi

JANDARMAYA HABER VERDİ

Gürültüyü duyarak dışarı çıkan ev sahibi Zilan, bahçesinde bir hava aracı olduğunu görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Ekipler, düşen İHA'nın menşeini, kime ait olduğunu ve nasıl düştüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ev sahibinin korku dolu anları: 200 kiloluk İHA bahçeye çakıldı, alev alev yandı

Haberle İlgili Daha Fazlası