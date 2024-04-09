Evde fenalaştı, hastanede öldü
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, evinde fenalaştığı iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Eren (52), iddiaya göre evinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı