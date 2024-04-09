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Evde fenalaştı, hastanede öldü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Evde fenalaştı, hastanede öldü

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evinde fenalaştığı iddia edilen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Eren (52), iddiaya göre evinde fenalaştı. Ailesinin ihbarı üzerine eve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Eren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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