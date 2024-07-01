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Evden 'Roma' çıktı: Bir tarih ele geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Evden &#039;Roma&#039; çıktı: Bir tarih ele geçirildi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, mezar başı heykeli ve mezar taşı sütunları ele geçirdi.

Bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kartepe ilçesinde bir şahsa ait ikamete operasyon düzenledi.

Yapılan arama sonucunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir mezar başı heykeli ve altı adet mezar taşı sütunu ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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