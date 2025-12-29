Haziran ayında YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Altaylı, tahliye edildi.

Geçtiğimiz haziran ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İl Emniyet Müdürlüğüne verilen talimat kapsamında gözaltına alınan Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KENDİNİ ANKET PAYLAŞTIĞINI SÖYLEYEREK SAVUNMUŞTU

Altaylı, bir araştırma şirketinin anket yaptığını, kendisi de bunun sonuçlarını sosyal medya kanalındaki yayınında paylaştığını söyledi. Yayınında bu konuyla ilgili Altaylı, Türk halkının Tanzimat Dönemi'nden bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini, benimsediğini ve herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında, devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını söylediğini dile getirdi.

Bu sözlerin aynıları ya da benzerlerinin başkaları tarafından da söylendiğini iddia eden Altaylı, "Burada kesinlikle Cumhurbaşkanı'na tehdit veya tehdit algısı çıkarılacak beyanım yoktur. Herhangi bir ima dahi yoktur. Olayın bu şekilde anlam bütünlüğü değiştirilerek saptırıldığını, sadece tarihi bilgi vermeye yönelik beyanlarımın bilinçli bir şekilde Cumhurbaşkanı'nı tehdit ediyormuşum gibi yansıtıldığını görmekteyim. Bu algı bozulmasından ve sözlerimin çarpıtılmasında şahsım sorumlu değildir." beyanında bulundu.

Fatih Altaylı

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyası, istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının tahliye taleplerini değerlendirdi.

TAHLİYE EDİLDİ

Daire, sanığın üzerine atılı suçun niteliğini, delillerin toplanmış oluşunu, kaçma şüphesinin bulunmayışını, yargılama neticesinde hakkında tesis edilen ceza miktarını ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Altaylı'nın tahliyesine karar verdi.

Dairenin, dava dosyasına yönelik incelemesi devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası