'Fatih Terim Fonu' davasında yeni gelişme! Polis ekipleri Arda Turan'a ulaşamamış

19 Aralık 2023 16:18 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 16:24

Nisan ayında ortaya çıkan ancak kamuoyuna ekim ayında yansıyan "Fatih Terim Fonu" olarak bilinen dolandırıcılık davası, her geçen gün yeni gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor.

Türkiye gündemine bomba gibi düşen 'yüksek kar getirili' ve 'güvenilir Fatih Terim fonu' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış futbolcuların mağdurlar edildiği milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında en çok zarar görenlerden biri olan Arda Turan'ın durumu gittikçe karmaşıklaşıyor.

ARDA TURAN'IN İFADESİNDE 33 MİLYON DETAYI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Arda Turan, Seçil Erzan’a toplam 13 milyon 900 bin dolar para verdi. Bunlardan 6 milyon 400 bin dolar geri ödeme aldı. Geriye borç ise 7 milyon 500 bin dolar para kaldı. Sözde yüksek kar getiren özel fona para yatırdığını düşünen Arda Turan, üstelik Denizbank’tan 33 milyon TL kredi çekerek Seçil Erzan’a verdiği çok konuşulmuştu. Konuşulan bu olayında detayları ortaya çıktı. 33 milyon kredi ayrıntısı Arda Turan’ın ifadesinde yer aldı.

"KALAN PARAYI ÖDEMEDİ"

Dolandırıcılık olayından en çok zarara uğrayan isimlerden biri olan Arda Turan'ın vermiş olduğu ifadesinde, Seçil Erzan ile nasıl tanıştığını ve verdiği paralar hakkında detaylı bilgi vererek kredi bölümüne ise şöyle değindi:

“En son fonda çok sıkışma var diyerek beni o kadar çok sık aradı ki 33 milyon TL Denizbank'tan kredi çektim. Bunu da elden Seçil Erzan'a verdim. Toplamda bu zamana kadar 13 bin 900 bin Dolar nakit elden para verdim. Kendisi de ana 6 milyon 400 bin Dolar geri ödedi ancak kalan parayı ödemedi."

Dosyada yer alan banka dökümlerine göre Arda Turan bu krediyi 2 Aralık 2022’de çektiği görülüyor.

İLK OLARAK ARDA TURAN'IN İFADESİ ALINMAK İSTENMİŞ

Dolandırıcılık skandalının patlkak vermesinin ardından 11 Nisan 2023 günü gözaltına alınan Seçil Erzan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmayı sürdüren savcılık, tespit edilen müştekilerin savcılık tarafından ifadesi alınması için polise talimat yazısı gönderdi. Gönderilen talimat yazısında, adı geçen müştekilerin savcılıkta hazır edilmesi, ancak öncelik Arda Turan’a verilip 13 Nisan günü saat 11.00’da hazır edilmesi istendi.

POLİS ARDA TURAN'A ULAŞAMADI

İlk olarak ifadeye Arda Turan'ın çağırılmasına rağmen polis ekipleri bahsi geçen tarihe kadar kendisine ulaşamadıkları ortaya çıktı.

Yapılan yazışmada ise şu ifadeler yer aldı:

”Sayın Cumhuriyet Savcısı, Şube Müdürlüğümüz görevlilerine dosya içeriğinde müşteki olarak isimleri geçen şahısların ifadelerinin Cumhuriyet Başsavcılığında alınması için hazır edilmesi öncelikle 13.04.2023 günü saat: 11.00'da Arda TURAN isimli şahsa ulaşılarak hazır edilmesi talimatı verilmiş, Arda TURAN isimli şahıs ile herhangi bir şekilde irtibata geçilmemiş, 12.04.2023 günü Cumhuriyet Savcısı ile yapılan görüşmede; tesis edilen iş ve işlemlerle ilgili olarak tanzim edilen tüm evrakların ve elde edilen delillerin olduğu haliyle tahkikatın devam ettirilebilmesi için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi talimatı verilmiştir”