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FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin'in İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı! Bursa'da benzinle orman yangını çıkarmıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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FETÖ, Orman Yangını, İYİ Parti, Tutuklama, Harmancık, Bursa, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da benzin dökerek orman yangını çıkaran ve FETÖ bağlantısı sebebiyle ihraç edilen eski asker Ufuk Aytekin'in İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı. Aytekin'in İYİ Parti Harmancık İlçe Başkanlığı'nda seçim çalışmalarına katıldığı görüldü.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ormanı kundakladığı gerekçesiyle tutuklanan FETÖ'den ihraç edilen askerin, İYİ Parti'deki kayıtları ortaya çıktı.

30 yaşındaki Ufuk Aytekin, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

İYİ Parti Harmancık İlçe Başkanlığı'nda seçim çalışmalarına katılan, protokol üyeleriyle görüntüleri ortaya çıkan Ufuk Aytekin hakkındaki detaylı soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin'in İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı! Bursa'da benzinle orman yangını çıkarmıştı - 1. Resim

İYİ PARTİ'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'da ormanları yakan FETÖ'cü Ufuk Aytekin'in, İYİ Parti Harmancık İlçe Başkanı ve protokol üyeleriyle birlikte görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin'in İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı! Bursa'da benzinle orman yangını çıkarmıştı - 2. Resim

İlçe Başkanlığı'nda Gençlik Kolları ile toplantılara katılan, seçim süresince de ilçede parti adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Ufuk Aytekin kasten orman yakma suçundan tutuklanmıştı.

Şahsın sosyal medya hesabında da İYİ Parti Gençlik Kolları ibaresi dikkat çekmişti.

FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin'in İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı! Bursa'da benzinle orman yangını çıkarmıştı - 3. Resim

Şahsın FETÖ-PDY bağlantısı sebebiyle olayın tüm boyutları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülürken, şahsın telefonu da detaylı olarak inceleniyor.

FETÖ'cü kundakçı Ufuk Aytekin'in İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı! Bursa'da benzinle orman yangını çıkarmıştı - 4. Resim

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Kasten Orman Yakma' suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kasten Orman Yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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