Bursa’da kayıp olarak aranan ve 7 yıl sonra bulunan 8 yaşındaki çocukla yabancı uyruklu Rebecca S'nin DNA testi sonuçlandı. Davacı Rebecca S'nin yüzde 99,99 ihtimalle N.S'nin biyolojik annesi olduğu belirlendi.

2019 yılında 1 yaşındaki oğluyla çocuğunun babası Umut K'nin Bursa’daki evine gelen Almanya vatandaşı Rebecca S. oğlu N.S'nin kaybolduğuna yönelik polise ihbarda bulunmuş, uzun süren arama çalışmaları sonucu çocuğa ait herhangi bir ize rastlanmamıştı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında özel ekip kurulmuştu. Ekipler, çocuğu 10 Mart'ta R.M'ye ait evde bulmuş, çocuk devlet korumasına alınmıştı.

Türkiye’nin konuştuğu kayıp çocuk! 7 yıllık düğüm DNA sonucu ile çözüldü

DNA SONUCU ÇIKTI

Babaanne H.S. ile çocuğun saklandığı ikametin sahibi R.M, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, DNA testi yapılmasına karar verilmişti. Çok konuşulan o olayda yeni bir gelişme yaşandı, DNA sonucu çıktı. Mahkemeye gönderilen DNA raporunda davacı Rebecca S'nin yüzde 99,99 ihtimalle N.S'nin biyolojik annesi olduğu belirlendi. Davada, çocuğun anneye iadesine ilişkin karar verilecek.

Türkiye’nin konuştuğu kayıp çocuk! 7 yıllık düğüm DNA sonucu ile çözüldü

NELER OLMUŞTU?

Umut K., çalışmak için Bursa’dan Almanya’ya gitti, Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı, 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman kız arkadaşı oğlunu Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki annesi Hanife S.'nin yanına getirdi. Oğlunu Müslüman olarak Türkiye'de büyütmek istediğini belirten Umut K. Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine gitmesini söyledi.

Türkiye’nin konuştuğu kayıp çocuk! 7 yıllık düğüm DNA sonucu ile çözüldü

"ÇOCUK KAYBOOLDU" DEDİ

Rebecca S. bu durumu kabul etmeyince Umut K. oğlunu Hanife S. eşliğinde bir başka yakınının yanına gönderdi. Daha sonra da Alman sevgiliye çocuğun kaybolduğu söylendi. Alman kadın olanları anlatıp şikayetçi oldu. Bir süre yapılan aramaya rağmen küçük çocuk bulunamayınca Alman sevgili ülkesine dönmek zorunda kaldı.

Türkiye’nin konuştuğu kayıp çocuk! 7 yıllık düğüm DNA sonucu ile çözüldü

BABA 2 SENE ÖNCE ÖLDÜ

Rebecca S.'nin şikayeti üzerin açılan davanın duruşmasına babaanne Hanife S.'nin de gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, polis tarafından takibe alındı.

Bir süre sonra Hanife S.'nin, akrabalarının evinde baktığı torununu alıp, dam diye tabir edilen köy evine getirdiği anlaşıldı ve eve baskın düzenlendi. Çocuk babaannesinden alınarak polis merkezine götürüldü. O anlar kameraya da yansıdı.

