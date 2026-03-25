"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çekilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan E.Y.T. hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelinin duruşmaya sahte basın kartı ile girdiği ortaya çıktı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmasında görüntü çekilerek sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmaları esnasında çekilen görüntülerin, sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak nakleden kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne fiil ve fail tespitine yönelik talimat verildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ ÇEKEN KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Duruşmaya sahte basın kartıyla giren ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan E.Y.T. hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

SAHTE BASIN KARTI İLE SALONA GİRDİ

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince yargılaması başlayan dosyanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları'ndaki 1 nolu duruşma salonunda görülen duruşmasına sahte basın kartıyla girdiği ve çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı anlaşılan E.Y.T. hakkında gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği belirtildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası