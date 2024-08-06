FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! Sözde sorumlu yakalandı

Türkiye yurt içinde ve dışında terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak FETÖ'nün sözde 'Sivas bölgesi mahrem sorumlusu' Kayseri'de yakalanarak cezaevine gönderildi.

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Yurdun dört bir yanında teröre yönelik operasyonlar devam ediyor. Türkiye bütün kurumlarını devreye sokarak başta PKK ve FETÖ olmak üzere teröre göz açtırmıyor.

FETÖ'NÜN SÖZDE SORUMLUSU YAKALANDI!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ'nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" olarak adlandırılan, ByLock kullanıcısı, ihraç olmuş Devlet Demir Yolları çalışanı M.U.'nun (43) yeri tespit edildi.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.U.'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.