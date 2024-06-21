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Film sahnelerini aratmayacak kovalamaca! Şüphelilerin peşine düşen bekçi kendi kurşunuyla yaralandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Film sahnelerini aratmayacak kovalamaca! Şüphelilerin peşine düşen bekçi kendi kurşunuyla yaralandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Levent’te otomobille uygulamaya giren 4 şahıs, uyuşturucuları dışarıya atıp araçla kaçmaya başladı. Polis ile şahıslar arasında yaşanan kovalamaca esnasında trafik ışıklarında kapıyı tutan bekçi bir süre sürüklendi. Bekçi aracın lastiğine ateş açınca janttan seken kurşun nedeniyle bacağından yaralandı. Yakalanan 4 şüpheli savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

Beşiktaş Levent’te önceki gün akşam saatlerinde polis ekipleri uygulama yaptığı esnada şüphe üzerine bir otomobile “dur” ihtarında bulundu. Uyarılara aldırış etmeyen otomobildekiler camdan uyuşturucu maddeleri atarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şahıslarla polis ekipleri arasında kovalamaca başladı.

JANTTAN SEKEN KURŞUN BEKÇİYİ YARALADI

Dakikalarca süren kovalamacada Kağıthane Ortabayır’daki ana caddeye giren şüphelileri C.B. isimli bekçi, durdurmak için aracın kapısını tuttu. Ancak şahıslar kaçmaya devam edince bekçi birkaç metre sürüklendi. Silahına sarılan bekçi durdurmak istediği aracın lastiğine ateş açtı.

Ancak janttan seken kurşun, bekçiyi bacağına isabet ederek yaraladı. Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Yere yattıkları kelepçelenen şahısların üst aramasında ve aracında herhangi bir şeye rastlanılamadı. Bekçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Adamların ardından gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan 4 şahıs, “kasten yaralama”, “uyuşturucu madde kullanmak” ve “trafiği tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şahıs serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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