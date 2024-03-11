Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bir diğer operasyonun adresi Fırat Kalkanı bölgesi oldu. Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Öte yandan Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı