Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Mart 2024 14:49 - Güncelleme: 11 Mart 2024 15:12 - Güncelleme:

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Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bir diğer operasyonun adresi Fırat Kalkanı bölgesi oldu. Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.