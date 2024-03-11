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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz
Haber, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından bir diğer operasyonun adresi Fırat Kalkanı bölgesi oldu. Saldırı hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmişti.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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