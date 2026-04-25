İstanbul’da gerçekleştirilecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’si kapsamında tanıtım çekimlerinde kullanılan F1 aracı, Salacak'tan geçti. F1 aracı, Kız Kulesi ile birlikte de görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı'na katılmıştı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Başkanı Mohammed bin Sulayem, Formula 1 (F1) Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı da katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Formula 1 Türkiye GP Tanıtım Programı"nda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Park, inşallah 2027-2031 yılları arasında tam 5 dönem boyunca göz dolduran, heyecanlı, seyir zevki yüksek yarışlara ev sahipliği yapacaktır. Bir motor sporları ülkesi olan Türkiye'nin Formula 1 ile ortaklığının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum.



Türkiye'nin Formula 1 takvimine tekrar dahil edilmesini ülkemizin güçlü organizasyon kabiliyetine, modern spor ve sağlık altyapısına, son yıllarda bölgesinin 'istikrar adası' rolünü perçinlemesine ve elbette Türk milletinin misafirperverliğine duyulan büyük güvenin yeni bir işareti olarak görüyorum"

Haberle İlgili Daha Fazlası