Fuhuştan yakalanan şahsın sözleri pes dedirtti: En güzel halimle paylaşın
Tekirdağ'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan işyeri sahibinin, kendisini görüntülen basın mensuplarına, "Lütfen en güzel halimle paylaşın" demesi pes dedirtti. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tekirdağ'ın Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren masaj salonu sahibi N.D. gözaltına alındı.
"EN GÜZEL HALİMLE PAYLAŞIN"
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan N.D. basın mensuplarına, "Lütfen en güzel halimle paylaşın" dedi. N.D. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.
