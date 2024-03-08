Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık davasında yeni raunt: Şimdi Arda, Emre, Selçuk ve Muslera konuşacak

Kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Yarınki duruşmada Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Muslera dinlenecek. Öncesinde 3 duruşmaya katılmayan futbolcular bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirilme kararı çıkarılacak.

Spor dünyasını sarsan kamuoyunda 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen dolandırıcılık davasında soruşturma sürüyor. Yüksek getirili fon vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan yarın dördüncü kez hakim karşısına çıkacak. Müşteki olarak ifadeye çağırılan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera, dolandırıldıklarını, ne kadar para kaybettiklerini mahkeme heyetine anlatacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve davanın görüldüğü mahkemede birleşen 3 ayrı iddianamede, Erzan’ın 76 yıldan 249 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer sanıkların ise 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi.

ERZAN'IN KIRIK TELEFONU İNCELENDİ

İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 Kasım 2023’de görülen davanın ilk duruşması yaklaşık 14 saat sürdü. İlk duruşmada Seçil Erzan’ın da arasında bulunduğu 7 sanık savunma yaptı. İlk duruşmanın sonunda mahkeme heyeti davanın tutuklu sanıklarından Atilla Yörük ve Nazlı Can’ı yurtdışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti. Seçil Erzan ve Ali Yörük’ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Seçil Erzan’ın kırık telefonunda bilirkişi incelemesi yapıldı. Silinen verilerin yeniden geri getirilmesi sonucu hazırlanan 553 sayfalık bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.

İKİNCİ DURUŞMADA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

12 Ocak 2024 Cuma günü görülen 2’inci duruşmada Seçil Erzan’ın yeniden ifadesi alındı. Erzan, 4’üncü kez verdiği ifadesinde kendisini cezaevine götüren süreci bütün detayları ile yeniden anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Yaklaşık 12 saat süren duruşma, bazı müşteki ve tanıkların dinlenememesi nedeniyle 15 Ocak 2024 Pazartesi gününe ertelendi.

5 İSİM ZORLA GETİRİLECEK

Yarın görülecek 4’üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenecek.Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak. Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.

SİM KARTTA YİNE İNCELEME YAPILAMADI

3’üncü duruşmanın ardından dosyaya Erzan’a ait diğer cep telefonlarında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin rapor geldi. Raporda Erzan’ın bazı yazışmaları yer alırken daha önce yanlış şifre bildirilen sim karta ilişkin mahkemeye sunulan 2’inci şifrenin de yanlış olduğu ve sim kartta inceleme yapılamadığı belirtildi.

MUSLERA DURUŞMAYA KATILDI

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, bugün yapılan duruşma için Çağlayan Adliye Sarayı'na geldi.

Seçil Erzan'ın dolandırdığı isimlerden olduğu öne sürülen Uruguaylı kaleci ilk defa duruşmada yer alacak.