Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetinde bir detay daha ortaya çıktı. Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna olayın yaşandığı yerin konumunu attığı tespit edildi. Kalaycıoğlu, stüdyonun konumunu kendisinden Kadayıfçıoğlu'nun VIP araçtaki kişilere iletmek için istediğini söyledi.

21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın cinayetine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. İlk ifadesinde aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu belirterek geçimini şarkıcılıkla sağladığını söyleyen Aleyna Kalaycıoğlu "Kubilay Kaan Kundakçı’yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap’ın ayak işlerini yapardı. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı” demişti.

KONUMU ALEYNA ATMIŞ

Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifadesinde dikkat çeken yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Sabah’tan Yunus Emre Kavak’ın haberine göre, Aleyna Kalaycıoğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun telefonuna olayın yaşandığı yerin konumunu attığı tespit edildi.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde bir detay daha! Mesajda ortaya çıktı: Konumu Aleyna Kalaycıoğlu atmış

"ALAATTİN AT DEDİ"

Aleyna Kalaycıoğlu Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin "Olay yeri konumun atıldığı GSM numarasının, kasten öldürme olayını gerçekleştiren Alaattin Kadayıfçıoğlu'na atma sebebiniz nedir?" sorusuna “Ben Alaattin ile stüdyoya seyir halinde iken VIP aracı önden gönderdiğimiz için Alaattin bana 'Stüdyonun konumunu bana at, ben de VIP araçtaki arkadaşlara ileteyim' dedi. Ben de bunun üzerine yanımdaki Alaattin'in telefonuna stüdyonun konumunu attım" cevabını verdi.

"AMACIM YARDIMCI OLMAKTI"

Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin verdiği ilk ifadesinde, “Kubilay futbolcuydu. Kars ilinde olduğunu biliyorum, orada oynuyordu. Hatta kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla görüştürmüştüm. Amacı iyi bir kulübe transfer olmasıydı. Futbolu çok seviyordu. Eski futbolcularla görüştürerek aslında benim amacım ona yardımcı olmaktı. Onun dışında fazla bir görüşmemiz yoktu” demişti.

"GELMEMESİNİ SÖYLEDİM"

Cinayet gecesi Ümraniye’deki stüdyoya gittiğini belirten Kalaycıoğlu, yaşananları şöyle anlatmıştı:

Vahap’la telefonda görüştük. Vahap Canbay bana, ‘Eğer bir ilişkin varsa seni de kendimi de öldürürüm’ dedi. Bu yüzden yeni ilişkimi kimseye söylemedim. Bu görüşmeden sonra aynı gün Kubilay beni aradı. ‘Abla, ben sizi barıştırmak istiyorum, oraya gelmek istiyorum’ dedi. Ben de kendisine ısrarla gelmemesi gerektiğini söyledim. Araya kimseyi sokmak istemediğimi, ilişkimin bittiğini, ailesiyle vakit geçirmesi gerektiğini söyledim ve telefonu kapattım.

"VAHAP ELİNİ TUTUNCA SİLAH PATLADI"

Aleyna Kalaycıoğlu, Kubilay Kaan Kundakçı’nın vurulduğu ana ilişkin ise “Stüdyonun bulunduğu yere geldiğimizde Vahap’ın aracıyla karşı karşıya geldik. Vahap bizi görünce araç içinde eğildi, sanki bir şey alacak sandık. Alaattin, ‘Ben gidip konuşacağım’ dedi.Alaattin cama vurdu. Camı açan Vahap’la konuşmaya başladı. 'Kızı rahat bırak' dedi. Tartışma çıkınca Alaattin camdan silahı uzattı. Vahap elini tutunca silah patladı. Sonra Alaattin araca geri geldi. Ben şok geçirdim. Panik oldum, ağlamaya başladım. Olay yerinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra beni yol üzerinde araçtan indirdiler. Ben de taksiyle uzaklaştım” ifadelerini kullanmıştı.

7 TUTUKLAMA

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. B.K. savcılık ifadesinin ardından herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanmaksızın, Z.K. ve A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

