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Gabar Dağı bölgesi için karar: 15 gün devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gabar Dağı bölgesi için karar: 15 gün devam edecek

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şırnak Valiliği, Gabar Dağı bölgesinin 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini açıkladı. Karar, 26 Mart- 9 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak.

Şırnak Valiliği, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Güçlükonak sınırları içerisinde bulunan Gabar Dağı bölgesinin, 26 Mart-9 Nisan'da özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı.

Söz konusu bölgenin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı ifade edilen açıklamada, bu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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