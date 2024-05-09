Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Galata’da pes dedirten kutlama! Hastane yolunu kesip “Erik Dalı” oynadılar

Galata’da pes dedirten kutlama! Hastane yolunu kesip “Erik Dalı” oynadılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Galata Kulesi'nin önünde nişan eğlencesi yapan bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçlarla durdurarak “Erik Dalı” şarkısıyla dakikalarca oynadı. O anlar kameralara da yansıdı.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’na gece yarısı araçlarla nişan eğlencesi için gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup ardından meydanda “Erik Dalı” şarkısıyla dakikalarca eğlendi.

Galata’da pes dedirten kutlama! Hastane yolunu kesip “Erik Dalı” oynadılar - 1. Resim

DAKİKALARCA YOLU KAPATTILAR

Yüksek sesli müzikler eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan grup, eğlenceyi bırakarak araçlarına binip ayrıldı. Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Galata’da pes dedirten kutlama! Hastane yolunu kesip “Erik Dalı” oynadılar - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Usta şoför hamlesiyle felaketi engellediTürkiye Kupası finali nerede oynanacak? Beşiktaş ile Trabzonspor 23 Mayıs'ta sahaya çıkacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Tekin'den öğretmenlere "Yanınızdayız" mesajı: Hazırladığımız taslak TBMM'ye gelecek - GündemBakan Tekin'den öğretmenlere "Yanınızdayız" mesajıUsta şoför hamlesiyle felaketi engelledi - GündemUsta şoför hamlesiyle felaketi engellediKöpeğe kaynar suyla saldırı! - GündemKöpeğe kaynar suyla saldırı!Kızını taciz eden genci gözünü kırpmadan öldürdü! Fotoğraflarıyla şantaj yapmış - GündemKızını taciz eden genci gözünü kırpmadan öldürdüBöylesi ne görüldü ne de duyuldu: İkinci el araç piyasasında 'dublör' tuzağı! - Gündemİkinci el araç piyasasında 'dublör' tuzağı!Çok sayıda vatandaşın kâbusu olmuşlardı... Fahri Trafik Müfettişliği düzenlemesi yayımlandı - GündemVatandaşlar canından bezmişti! Ve düzenleme yayımlandı
Sonraki Haber Yükleniyor...