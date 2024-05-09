Galata’da pes dedirten kutlama! Hastane yolunu kesip “Erik Dalı” oynadılar

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 9 Mayıs 2024 10:42 - Güncelleme: 9 Mayıs 2024 11:09 - Güncelleme:

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Galata Kulesi'nin önünde nişan eğlencesi yapan bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçlarla durdurarak “Erik Dalı” şarkısıyla dakikalarca oynadı. O anlar kameralara da yansıdı.