Galata’da pes dedirten kutlama! Hastane yolunu kesip “Erik Dalı” oynadılar
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Galata Kulesi'nin önünde nişan eğlencesi yapan bir grup, hastaneye giden yolun trafiğini araçlarla durdurarak “Erik Dalı” şarkısıyla dakikalarca oynadı. O anlar kameralara da yansıdı.
Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı’na gece yarısı araçlarla nişan eğlencesi için gelen bir grup, hastaneye giden tek yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inen grup ardından meydanda “Erik Dalı” şarkısıyla dakikalarca eğlendi.
DAKİKALARCA YOLU KAPATTILAR
Yüksek sesli müzikler eşliğinde sözde eğlenen grup, semt sakinlerine rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi bir de bağırdı. Dakikalarca yolu trafiğe kapatan grup, eğlenceyi bırakarak araçlarına binip ayrıldı. Pes dedirten o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı