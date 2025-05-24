Galatasaray'ın 5 yıldızlı kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Galatasaray'ın Yenikapı'da yapacağı Süper Lig şampiyonluğunun kutlaması nedeniyle yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği alternatif yolları açıkladı.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yarın Yenikapı'da 5. yıldızını kutlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından Galatasaraylı taraftarın katılacağı gösteriler nedeniyle yarın İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.

VALİLİKTEN KUTLAMA AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda yapılacak olan Galatasaray şampiyonluk kutlamaları nedeniyle yarın trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar duyuruldu.

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Yapılan açıklamada, yarın saat 12.00’den itibaren Gazi Mustafa Kemalpaşa Caddesi Sahil istikameti ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yan Yol (Yedikule ile Çatladıkapı arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yan Yol (Kumkapı ile Yedikule arası) ve bu yola çıkan tüm yollar, Şehit Vefa Karakurdu Üst Geçidi, Yenikapı Etkinlik Alanı Liman Yolu, Namık Kemal Varyant, Samatya Varyant, Mahramacı Sokak ve bu sokağa çıkan tüm yolların kapatılacağı duyuruldu.

İŞTE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif yolların ise Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Onuncu Yıl Bulvarı ve Avrasya Tüneli olduğu açıklandı.