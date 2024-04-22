Gayrimenkul danışmanı uzaya giden 3. Türk olacak
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Gayrimenkul danışmanı Ahmet Temel, çalıştığı şirketin dünya çapındaki satış kotasını aşarak “uzaya gitme” ödülü kazandı. Temel, uzaya çıkan üçüncü Türk olacak.
Beylikdüzü’nde uluslararası bir emlak firmasında gayrimenkul danışmanı olan 41 yaşındaki Ahmet Temel, dünya çapındaki satış kotasını aşarak “uzaya gitme” ödülü kazandı.
ÜÇÜNCÜ TÜRK OLACAK
Virgin Galactic firmasıyla uzaya gitmeye hazırlanan Ahmet Temel, uzaktan eğitimlerini tamamladı. Önümüzdeki günlerde Amerika’ya giderek yüz yüze eğitimlere katılacak Temel, yıl sonunda Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever’in ardından uzaya gidecek üçüncü Türk olacak.
Uzay macerasını anlatan 3 çocuk babası Ahmet Temel “Şu anda uzayla alakalı Virgin Galactic firmasında eğitim alıyoruz. Önümüzdeki 1 takvim yılı için uzaya çıkıp dünyayı izlemeyi hayal ediyoruz” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı