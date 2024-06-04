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Gaz ile freni karıştırdı, dükkana daldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kartal'da, gaz ile freni karıştıran yaşlı kadın sürücü, aracıyla dükkana daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kartal'da Orhantepe Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye 34 GP 3239 plakalı otomobil sürücüsü caddede seyir halindeyken kavşağı döndüğü sırada gaz ile fren pedallarını karıştırarak yolun kenarındaki dükkana daldı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken dükkanda maddi hasar meydana geldi. Dükkana dalan otomobil çekici yardımı ile kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Olaya ilişkin konuşan dükkan sahibi Haki Deri, "Yaşlı bir hanımefendi fren yerine gaza basınca dükkanımıza daldı. Dükkanda maddi hasar oluştu. Neyse ki bir can kaybı ya da yaralanma yok. Herkese geçmiş olsun diyelim. İçeride sadece oğlum vardı ona da bir şey olmadı, çok şükür" dedi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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