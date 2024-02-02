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    • Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı
    Enver Aysever, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Aysever'in gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.

    Gazeteci Enver Aysever, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım” dedi.

    Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” dedi.

    Aysever, geçtiğimiz günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Vatan Emniyet’te ifadeye çağrılmıştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Enver Aysever
    Haberler > Gündem > Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı
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