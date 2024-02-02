Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı
Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alındığını duyurdu. Aysever'in gözaltı gerekçesi henüz bilinmiyor.
Gazeteci Enver Aysever, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım” dedi.
Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Aysever, “Savcılığa götürülüp götürülmeyeceğimi bilmiyorum” dedi.
Aysever, geçtiğimiz günlerde hakkında açılan bir soruşturma kapsamında Vatan Emniyet’te ifadeye çağrılmıştı.
Düzenleyen: Seda Çakır - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi