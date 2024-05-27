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Gaziantep'te dehşet! Servis şoförünü böyle öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te dehşet! Servis şoförünü böyle öldürdü
Gaziantep, Silahlı Saldırı, Suikast, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te aracına bindikten sonra husumetli olduğu şahsın silahlı saldırısına uğrayan okul servisi şoförü hayatını kaybetti. Saldırı sonrası yavaş adımlarla bölgeden uzaklaşan katil zanlısı daha sonra emniyete giderek teslim oldu. 

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde iddiaya göre, okul servis sürücüsü Mehmet Baki Özyetim (52) aracına bindikten sonra alacak-verecek meselesi nedeniyle husumetli olduğu Teyfik G. isimli şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası kafasında vurulan Özyetim ağır yaralanırken zanlı ise bölgeden sakin adımlarla uzaklaştı.

Gaziantep'te dehşet! Servis şoförünü böyle öldürdü - 1. Resim

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, aracın silahlı saldırıya uğrayan servis sürücüsü Mehmet Baki Özyetim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özyetim'in cenazesi, olay yerinde tamamlanan çalışmaların ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen maktulün yakınları ise feryat ederek göz yaşı döktü.

Gaziantep'te dehşet! Servis şoförünü böyle öldürdü - 2. Resim

DİKKAT ÇEKEN SOĞUKKANLILIK

Görüntülerde, Özyetim'e arkadan yanaşan katil zanlısı Teyfik G.'nin sakin tavırla bir el ateş ettikten sonra yavaş adımlarla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Katil zanlısı daha sonrasın ise İl Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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