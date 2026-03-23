Bir neslin neredeyse yok edildiği, tek bir evin ayakta kalmadığı Gazzelilerin dramını Türkiye gazetesi, yerinde görüntüledi.

YILMAZ BİLGEN - Ayakta tek bir evin dahi kalmadığı bölgede kamplara sığınan Gazzeliler yaşadıkları kayıpların yası ile birlikte bayramı idrak etti. Türkiye gazetesi, Gazze sokaklarında yaşanan hüznü görüntüledi.

Tarihin en kanlı katliamına maruz kalan Gazze’de yaşanan bayramı “Gözyaşlarımızı içimize akıtarak çocuklarımıza gülümsemek zorunda kaldık” sözleriyle anlatan Jehad Abusaada, "Bayram normalde aile, huzur ve sevinç demektir; ama Gazze’de böyle olmadı. Bayramlaşmalar dahi hâlen yakınlarımızın naaşlarının olduğu enkazların arasında yapıldı. Her yerde, herkeste hüzün var. Benim annem burada ama eşim ve üç çocuğum Türkiye’de... Çocuklarımdan uzak olmak içimde derin bir acı bırakıyor. Gazze’de eskiden bayramlar çok büyük bir coşku ile kutlanırdı. Şimdi o neşe yok artık. Sokaklarda sevinçten çok savaşın izleri, yıkım ve kayıpların hüznü var" dedi.

Gazze sokaklarında başka bir hüzün: Enkazlar arasında bayram

ENKAZLARIN ORTASINDA MİNİ LUNAPARKLAR

"Çocuklar bayram sevincinden çok korku ve yokluk içinde büyüyor" diyen Abusaada, "Buna rağmen insanlar, bütün acılara rağmen yine de çocuk saflığı ile umudu ve bayramın manevi ruhunu yaşatan tek güzel şey. Türkiye’den ve dünyadan birçok STK ve resmî kuruluş çocuklar için etkinlik düzenledi. Enkazların ortasında mini lunaparklar kuruldu. Ancak anne ya da babasını kaybetmiş binlerce yetime, evladını yitiren anne babaya, eşinden haber alamayan eşe acısını unutturacak ne olabilir ki? Üstelik hâlen yokluğun en koyu karanlığında yaşarken” sözleriyle Gazze ve enkazlar arasındaki hüzünlü bayram gerçeğini özetledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası