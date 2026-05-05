Nevşehir'de yağış sonrası bir inşaatın istinat duvarı öndeki apartmana doğru çöktü. Olay yerine gelen ekipler çökme sonucunda hasar alan apartman ile birlikte yanındaki anaokulunu tahliye etti. Bina sakini Sabit Işık, "Binanın üzerimize yıkıldığını sandım ama bina değil istinat duvarıymış." diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Esentepe Mahallesi Şafak Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı çökerek öndeki apartmanın bazı dairelerinin duvarlarını yıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Gece neye uğradıklarını şaşırdılar! 'Bina üzerimize yıkıldı sandım'

APARTMAN VE ANAOKULU TAHLİYE EDİLDİ

Ekipler güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı. Risk altındaki 3 katlı apartman ve özel anaokulu tahliye edildi.

Bina sakinlerinden Sabit Işık, gazetecilere gece gürültüyle uyandığında yıldırım düştüğünü sandığını, kontrol ettiğinde dairesinin duvarının yıkılmış olduğunu gördüğünü anlattı.

"BİNANIN ÜZERİMİZE YIKILDIĞINI SANDIM"

Binadakilerin korku ve panik yaşadığını belirten Işık, "Binanın üzerimize yıkıldığını sandım ama bina değil istinat duvarıymış. Karşı komşuyla, bizim duvarlarımızı yıktı. Binanın üzerimize gelmesi de her an için yakın. Şu durumda korku içindeyiz. Diğer daireler binayı boşalttı. Benim hanım engelli olduğu için gidemedik bir tarafa, oturuyoruz." dedi.

Abdullah Çıkrıkçı ise daha önce çeşitli kurumlara şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Sabaha karşı büyük bir gürültüyle uyandık. Baktık arkadaki duvar çökmüş. Tüm apartman sakinleri aşağıya indik. Polisler geldi. Karanlıktı, ortalık aydınlandığında her şey daha çok ortaya çıktı." diye konuştu.

