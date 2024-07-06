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Gelin ve damat düğüne giderken trafik kazası yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gelin ve damat düğüne giderken trafik kazası yaptı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Damat Adem B. ve gelin Sebanur A., Kocaeli'deki düğünleri için yola çıkmıştı ancak hayatlarının şokunu yaşadılar. Düğüne saatler kala meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de fotoğraf çekimi için yola çıkan gelin ve damat düğüne saatler kala kaza yaptı. Kazada damatla birlikte 5 kişi yaralanırken, gelin ise şans eseri yara almadı.

Gelin ve damat düğüne giderken trafik kazası yaptı - 1. Resim

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Körfez ilçesi Kirazlıyalı mevkii D-100 Karayolu bağlantı yolu İstanbul İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 61 KC 232 plakalı otomobil refüje çarptı.

Araçta bulunan sürücü Enes B., Azar S., Kenan H., Yunus B. ve damat Adem B. yaralandı. Gelin Sebanur A. ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Gelin ve damadın akşam saatlerinde Gebze'de düğünleri olduğu, fotoğraf çekimi için başka bir araçla yola çıktıkları öğrenildi.

Gelin ve damat düğüne giderken trafik kazası yaptı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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