Gerçeğine 4 yıl, kurusıkıya 5 yıl: Yeni tedbirler gündemde, magandalar da ceza alacak!

Ruhsatsız silah cezasının 4 yıla çıkarılmasından sonra kurusıkı tabanca patlaması yaşandı. Kurusıkı silaha da 5 yıl hapis cezası verilmesi gündemde.

HABER MERKEZİ ANKARA - Ruhsatsız silah bulundurmanın cezasının geçen yıl 4 yıl hapise yükseltilmesiyle birlikte, kurusıkı tabancalara rağbet arttı. Bunun üzerine yeni infaz paketi ile düğün, nişan, asker uğurlamaları gibi insanların toplu bulunduğu yerlerde havaya ateş eden magandalara 5 yıl hapis cezası verilmesi gündeme geldi. Resmî verilere göre, 2023 yılının ilk dört ayında 17 bin 510, 2024’ün ilk dört ayında 20 bin 891 ruhsatsız tabanca yakalandı. Aralık ayında cezalar artınca yatkalanan ruhsatsız silah sayısı azaldı. 2025’in ilk dört ayında yakalama sayısı 16 bin 887’ye indi. Önceki yılların aynı dönemine göre ruhsatsız tabanca yakalama oranı yüzde 19 azalmış oldu. Ancak, cezası daha düşük olan kurusıkı silah yakalamalarında ise yüzde 122 artış gerçekleşti. Verilere göre 2023’ün ilk dört ayında 2 bin 528, 2024’ün ilk dört ayında 3 bin 368, 2025’in ilk dört ayında ise yüzde 122 artışla 7 bin 492 kurusıkı silah yakalandı.

“SUÇ CEZASIZ KALIYORDU”

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Bursalı, infaz paketinde kurusıkıya getirilen 5 yıllık hapis cezası düzenlemesinin cezasız kalan bir suçu önleme amacı taşıdığını söyledi. AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay da “Bir düğün konvoyunda ya da bir maçta 4 kişinin ateş ettiğini düşünelim; 2 kişi gerçek silahla ateş ediyor, 2 kişi kurusıkıyla ateş ediyor ama oradakilerin bunların hangisi kurusıkı hangisi gerçek silah bilme şansları yok. Mevcut düzenlemede aynı ortamda, aynı paniğe sebep olan gerçek silahla ateş edenler ceza alırken kurusıkıyla ateş edenler ceza almıyordu. Yeni düzenleme ile artık ceza alacaklar” diye konuştu.

“TOPLUMDA İNFİAL OLUŞTURUYOR”

Adalet Bakanlığı yetkilileri gerçek silahtan ayırt edilemeyen ve sayıları hızla artan kurusıkı tabancalarla ateş edilmesinin de toplumda infial oluşturduğunu belirterek “Dolayısıyla, burada böyle bir tedbir almak gerekiyordu” ifadelerini kullandı.