Geçen hafta iki ayrı kürsü kuran CHP’de bu hafta taraflar gerilimi tırmandırmamak için grup toplantısı yapmama kararı aldı. Özel’in ekibi olağanüstü kurultay için topladığı imzaları genel merkeze sunacak.

Berat Temiz ANKARA - CHP’de geçen hafta iki ayrı kürsü kurulmasıyla çözüm bulunan grup toplantısı krizi, bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel’in de grup toplantısı yapmama kararı almasıyla erken çözüldü.

“GRUP TOPLANTISI YAPMAMA KARARI ALDIK”

Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın tedbirli olarak disipline sevk edilmesiyle CHP’nin tek grup başkanvekili olan Murat Emir, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında bugün (Salı) grup toplantısı yapmayacaklarını açıkladı. Emir, “Memnuniyetle öğreniyoruz ki Genel Merkezimizden, Meclisimize grup toplantısı yapmak üzere bir başvuru olmamış. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, örgütlerimizin bize verdiği bunca yoğun destekten sonra, örgütlerimizin yorgunluğunu da görerek bu hafta grup toplantısı yapmama kararı almıştır" dedi.

“YUMUŞAMA SÖZ KONUSU DEĞİL”

Kılıçdaroğlu tarafıyla müzakerelerin devam etmediğini de söyleyen Emir, “Bir diyalog içerisinde değiliz. Bir uzlaşma zemini yoktur. Bir yumuşama söz konusu değildir” diye konuştu.

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“HER TÜRLÜ SEÇENEĞİ MASAMIZIN KÖŞESİNDE TUTUYORUZ”

Yeni parti iddialarına da değinen Murat Emir, “Çok spekülasyonlar yapılıyor. Biz partimizdeyiz. Baba ocağındayız hiçbir yere gitmiyoruz. Bütün hukuksuzlukları biliyoruz. Biz buradayız partimizde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ama elbette ki milyonların umudunu bağladığı kadrolar olarak da her türlü seçeneği masamızın aklımızın bir köşesinde tutuyoruz tutmaya da devam edeceğiz" dedi. Emir, "Kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarının illerinin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz” ifadelerini kullandı.

SARI: YENİ GERİLİMLERİ ENGELLEMEK İÇİN

CHP Sözcüsü Müslim Sarı da, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "CHP'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır" dedi.

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GENEL MERKEZ “ATAMALARI” İŞARET ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden de grup toplantısıyla ilgili açıklama geldi. Genel Merkez kurmayları, “Bugün (Salı) grup toplantısı yapmayacağız. Grup Başkanvekillikleri için gerekli atamaları yaptıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısı yapacak” açıklamasında bulundu.

BAŞARIR VE GÜNAYDIN’IN İSİMLERİ KALDIRILDI

Öte yandan, TBMM’de grup başkanvekillikleri düşen Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP grup yönetimi katındaki odalarından isimleri de kaldırıldı. İki ismin daha önce de grup başkanvekili unvanları TBMM'nin internet sitesinden kaldırılmıştı.



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