Gülistan Doku soruşturmasında ortaya atılan yeni iddia dikkat çekti. Gülistan’ın kaybolduğu tarihten 2 gün sonra bir kişinin 5 dakika arayla 155'i arayarak "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" dediği iddia edildi. Tüm şehri tepeden gören K noktalarındaki (Kör noktalar) kamera kayıtlarının incelenmediği, 2 gün sonra da değiştirilmesine karar verildiği belirtildi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında son olarak 12 şüpheli tutuklanmıştı. Soruşturmadaki sır perdesi yavaş yavaş aralanırken yeni iddialar ortaya çıktı. Bugüne kadar toplamda 10 şüphelinin tutuklandığı Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken yeni iddialar ortaya atıldı.

2 GÜN SONRA 'KAMERA' TALİMATI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarih olan 5 Ocak 2020'den 2 gün sonra şüphe uyandıran bir olay yaşandı. İddiaya göre bir kişi 5 dakika arayla 155'i arayarak "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" dedi.

İNCELEME YAPILMAMIŞ

Gülistan Doku, köprüde ve barajda aranırken tüm şehri tepeden hâkim gören ve Gülistan'ın kaybolmasını aydınlatabilecek K noktalarındaki (Kör noktalar) kamera kayıtlarının incelenmediği, 2 gün sonra da değiştirilmesine karar verildiği belirtildi. 155'i arayarak "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" diyen kişinin ASELSAN görevlisi olduğu da iddialar arasında yer aldı.

VALİ TALİMATINI KABUL ETMİŞTİ

Öte yandan soruşturmanın kilit isimlerinden Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, ifadesinde Gülistan’a ait SIM kartını koruma polisi Gökhan Ertok’a gönderdiğini kabul etmişti. Sonel "Bir gün tam dışarı çıkacakken ağlamaklı bir ses duydum. Aygül Doku olduğunu gördüm. Merdivenin başında 'Sayın valim bir SIM kart var' dedi. Ben de koruma ve özel kaleme gereğini yapalım dedim. Bu kartı daha önce Ankara emniyetinde komiser bildiğimiz Gökhan komisere baktıralım diye gönderttim. Konum bilgisini baktırmak ve son görüşme nerede olmuş onları öğrenmek için göndermiştim. Gökhan yaptığı inceleme sonucu viyadüğün alt bölgesinde konum tespit etmiş. Bu bana iletildi. Kayıp kızımızı bir an önce bulmak için böyle bir yol izledim. Tek amacım kayıp kıza ulaşmak, aileye yardımcı olmaktı. En son nerede görüldüğünü bulmaktı” demişti.

OĞLU İDDİALARI REDDETMİŞTİ

"Kasten öldürme" suçundan tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ise ilk ifadesinde cinayet iddialarını reddetmiş “Gülistan Doku’yu şahsen tanımıyorum, kendisiyle hiçbir yerde görüşmedim, hiçbir iletişimim olmadı ve sosyal medya hesaplarından herhangi bir veri silmedim. İddia edilen tecavüz olayıyla hiçbir ilgim ve bilgim yoktur" demişti.

“İHMALİ GÖZ ARDI ETMEYECEĞİZ”

Soruşturma hakkında konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi "Hiçbir iddiayı karşılıksız bırakmadan, hiçbir ihmali göz ardı etmeden, somut gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için süreci sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını vermişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise “Hiçbir kişi ya da makamın hukukun üstünde olmadığı ilkesi doğrultusunda, ortaya atılan her iddia ciddiyetle ele alınmakta, adli ve idari süreçler eş zamanlı ve etkin şekilde yürütülmektedir" demişti.

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan 12 kişi kim?

Ad Soyad Unvan/İlişki Tuncay Sonel Eski Tunceli Valisi Mustafa Türkay Sonel Tuncay Sonel'in Oğlu Gökhan Ertok Eski Polis Çağdaş Özdemir Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Erdoğan Elaldı Eski Tunceli İl Özel İdaresi Çalışanı Celal Altaş Nurşen Arıkan Ferhat Hanedan Güven Zeinal Abakarov Doku'nun Erkek Arkadaşı Cemile Yücer Engin Yücer Şükrü Eroğlu Tuncay Sonel'in Koruma Polisi

