Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! 'Kırmızı bülten' süreci başlatıldı
Gülistan Doku soruşturmasında firari sanık Umut Altaş'ın iadesi için 'kırmızı bülten' süreci başlatıldı. Öte yandan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir de tutuklandı.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 Nisan'da bazı şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verilmiş, 10 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturmada, şüphelilerden Umut Altaş'ın yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Eski başhekim adliyeye sevk edildi
KIRMIZI BÜLTEN SÜRECİ BAŞLATILDI
Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlattı.
Altaş'ın iade dosyasının hem ABD makamlarına iletilmek hem de Interpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirildiği öğrenildi.
BİR DE TUTUKLAMA VAR
Öte yandan dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Çağdaş Özdemir de tutuklandı.