İstanbul'da üniversite okuyan 25 yaşındaki Deniz İbişler, 24 Ocak'tan bu yana aranıyordu. Beşiktaş’ta bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde İbişler'in 25 Ocak gecesi saat 01.03’te denize atladığı tespit edildi.

24 Ocak tarihinde kaybolan ve o günden bu yana her yerde aranan Deniz İbişler ile ilgili acı bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta bir kafenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç adamın 25 Ocak gecesi saat 01.03 sularında denize atladığı belirlendi.

Emniyet güçleri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışmalarını devam ettirirken, olayın üzerindeki sır perdesi aralanmayı sürdürüyor.

ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Deniz İbişler'in ne yazık ki 25 Ocak gecesi saatler 01.03'ü gösterdiğinde Beşiktaş'ta bir kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde denize atladığı görülüyor"

MECİDİYEKÖY'DEN BEŞİKTAŞ'A SON YÜRÜYÜŞ

Deniz İbişler'in kaybolmadan önceki rotası ve İstanbulkart hareketleri, KGYS kameralarıyla titizlikle incelendi. Yapılan teknik takibe dair detayları da veren Mehmet Karataş, "25 Ocak günü saat 00.02'de M7 metro hattında İstanbulkart kullandığı tespit edilen İbişler'in, Mecidiyeköy durağından inerek Aytekin Kotil Caddesi, Fulya Bayırı Sokak ve Ihlamur Dere Caddesi güzergahından Beşiktaş İskelesi istikametine doğru yaklaşık bir saat boyunca tek başına yürüdüğü görülüyor" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Deniz İbişler'in henüz bulunamadığının altı çizilirken, her türlü ihtimalin değerlendirildiği vurgulandı. Mehmet Karataş son durumu, "Henüz cansız bedenine ulaşılmadan olumsuz bir şey söyleyemeyiz, farklı bir kıyıya savrulmuş veya birileri tarafından yardım edilmiş olma ihtimali düşük de olsa her zaman vardır ancak emniyet ekipleri şu an denize atladığı bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor" ifadeleriyle özetledi.

ARKADAŞLARININ DİKKAT ÇEKEN İFADELERİ

Öte yandan İbişler'in çevresiyle olan son iletişimine de değinen Karataş, "Kendisini en son gören arkadaşları, Deniz İbişler'in üzerinde ciddi bir mental yorgunluğu olduğunu, uykusuz ve dikkati dağınık göründüğünü ifade ediyorlar" diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası