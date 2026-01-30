Meteoroloji'nin kuvvetli rüzgar uyarısının ardından Denizli’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, kent merkezinde ağaç devrilmelerine ve çatı uçmalarına neden oldu. Lüks bir aracın üzerine düşen ağaç maddi hasara yol açtı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) dün gece Denizli için yaptığı kuvvetli rüzgar uyarısının ardından kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

LÜKS OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ

Özellikle kent merkezinde birçok noktada ağaçlar devrilirken, bazı binaların çatıları rüzgarın etkisiyle yerinden koparak çevreye savruldu. Devrilen ağaçlardan biri park halindeki lüks bir otomobilin üzerine düşerek araçta maddi hasara neden olurken, bir evin çatısı ise uçarak komşu evin bahçesine düştü.

Denizli'yi fırtına vurdu: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!

Ara ara şiddetini bir hayli arttıran rüzgar vatandaşların yürümesini dahi zorlaştırdı. Kuvvetli rüzgar, kapı önlerinde bulunan çöp kovaları ile bazı işletmelerin girişlerine koyduğu tabelaları da uçurdu. Kentte yaygın olarak kullanılan balkon perdelerinin birçoğu hasar gördü.

Haberle İlgili Daha Fazlası