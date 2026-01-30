Adana'da etkili olan şiddetli sağanak, kısa sürede cadde ve sokakları göle çevirdi. Yükselen su seviyesi nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kalırken, itfaiye ekipleri vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti. Yetkililer, yağışın gün boyunca aralıklarla sürebileceği uyarısında bulundu.

Adana’da gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından etkili olan yağış, birçok noktada ulaşımı durma noktasına getirdi.

Sağanak nedeniyle kent genelinde çok sayıda cadde ve sokak göle dönerken, yükselen su seviyesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Merkez Sarıçam, Seyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinde bazı yollar tamamen suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmur sularının hızla birikmesi sonucu bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarında mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara tahliye etti. Su baskınının yoğun olduğu bölgelerde ekiplerin çalışmaları uzun süre devam etti.

Su seviyesinin yüksek olduğu noktalarda ilerleyemeyen bazı araçlar ise vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Yetkililer, sürücüleri su birikintisi bulunan yollara girmemeleri konusunda uyardı.

Sağanak yağış, sadece yolları değil, yerleşim alanlarını da etkiledi. Merkez Sarıçam ilçesinde bazı apartmanların bahçeleri suyla dolarken, Seyhan ilçesinde Kıyıboyu Caddesi’nden geçen sulama kanalıyla ana bulvarın adeta birleştiği görüldü.

Kent genelinde rögarların taşmasıyla birlikte bazı noktalarda “volkan gibi patlayan” rögarlar dikkat çekti.

Yetkililer, yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirerek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

