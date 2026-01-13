Sosyal medyada siyonistlere çalışan ve İslamsız Türkçülük propagandası yapan sözde haber sayfaları deşifre oldu. İsrail’in fonladığı ağlar, Gazze katliamını görmezden geliyor. İsrail için yumuşak bir dil kullanıyor ve sistematik dezenformasyon faaliyeti yürütüyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu, sosyal medyanın yeni bir “savaş aracı” olduğunu belirterek, TikTok ve X gibi platformları daha etkin kullanacaklarını söylemişti. X’in, üyelerin hangi ülkede bulunduğunu göstermeye başlaması ile birçok hesabın İsrail’den yönetildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Türkiye’de beşinci kol faaliyeti yürütenler ifşa oldu. Yazar ve yayıncı Altay Cem Meriç, milyonlarca kişiye ulaşan sözde haber sayfalarının Siyonistlere çalıştığını söyledi.

SİSTEMATİK DEZENFORMASYON

Meriç’e göre ‘Pusholder’, ‘BPT’, ‘Muhbir’, ‘DarkWeb Haber’ ve benzeri hesaplar, birbirlerine etkileşim desteği vererek büyüyor. Ardından alınan fon karşılığında istenen metinler organize bir şekilde paylaşılıyor ve İsrail lehine sistematik bir dezenformasyon yapılıyor. Hamas’a karşı sert bir dil kullanılırken Gazze’deki katliam görmezden geliniyor.

‘İSLAMSIZ TÜRKLÜK’ PROPAGANDASI YAPILIYOR

‘TamgaTürk’ gibi isimlerle sahneye çıkan sözde Türkçü hesaplar ise İslamiyet’i hedef alıyor. Sık sık ‘İslamsız Türklük’ propagandası yapılıyor. Ayrıca terör örgütü PKK/YPG’ye karşı operasyonlar gerçekleştiren Suriye ordusunun Türkiye’ye düşman olduğu yalanı ortaya atılıyor.

