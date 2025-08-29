Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat!

- Güncelleme:
Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat!
Sıcak hava yeniden yurt genelinde etkili olacak. Pazar günü İstanbul'da sıcaklıklar 5 derece artacak. İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Son günlerde kuzey gölgelerde görülen sağanak yağışların ardından yeniden sıcak hava dalgası yurt genelinde etkili olacak. 

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - 1. Resim

İstanbul'da cumartesi günü 29 dereceler görülürken hava sıcaklıkları pazar günü 5 derece artarak 34 dereceleri görecek. Nem ile birlikte Pazar günü hissedilen sıcaklıkların 37 dereceleri bulması bekleniyor. 

Hafta sonu Ankara'da sıcaklıkların 33 ila 34 derecelerde seyretmesi bekleniyor. İzmir'de de sıcaklıklar 33-34 dereceleri görecek nemle birlikte hissedilen sıcaklıkların 37-38 derecelere çıkması bekleniyor. 

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - 2. Resim

SAĞABAK YAĞIŞ UYARISI

Cumartesi günü Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yağış beklendiğini belirtildi. Pazar günü Kırklareli, Edirne çevreleriyle yine Hatay'ın kıyı kesimlerinde, pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve salı günü itibarıyla ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görüleceğini ifade etti.

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - 3. Resim

30 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - 4. Resim

31 AĞUSTOS PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - 5. Resim

1 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - 6. Resim

2 EYLÜL SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - 7. Resim

3 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbullular Pazar gününe dikkat! - 8. Resim

